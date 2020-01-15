Пилот перечислил плюсы нового самолета «Байкал»
Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН порадовался, что многочисленные обращения из регионов по поводу улучшения сообщения наконец получат необходимый толчок.
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность серийного производства самолета «Байкал». Президент также потребовал проработать «вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов».
Пилот-инструктор Андрей Красноперов в эфире НСН отметил положительные стороны нового самолета. По его словам, «Байкал» строением повторяет АН-2, но превосходит его по многим показателям.
«Давно пора, жалобы идут кругом, что в дальние населенные пункты невозможно добраться. "Байкал" – тот же АН-2, только впереди у него стоит реактивный двигатель. Тот же винт, удлиненный нос. Скорость та же самая, нагрузки те же самые. Характеристики, вместимость – все то же. Прекрасный самолет, садится на любые площадки. Я летал на АН-2 неоднократно, прекрасный самолет, изумительный. Все жалуются, что хотят развивать местный транспорт, но нет возможностей. Нет инвесторов. Если государство на себя это возьмет – я только "за" двумя руками. Чем больше будет самолетов, тем больше обеспечения населенных пунктов. Надежный самолет для маленьких населенных пунктов. АН-2 уже устарел, а на новом "Байкале" стоит современный реактивный, а не бензиновый двигатель, экономичный», - рассказал он.
Проблемы развития региональных авиаперевозок Путин обсуждал на совещании с членами правительства 11 декабря. Во многих отдаленных населенных пунктах, например в Сибири и на Дальнем Востоке, есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания одного пассажира в таких аэропортах выше, чем в крупных, но отказаться от авиасообщения часто нельзя, поскольку это единственный возможный способ добраться до подобных поселений.
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