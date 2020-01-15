Пилот перечислил плюсы нового самолета «Байкал»

«Давно пора, жалобы идут кругом, что в дальние населенные пункты невозможно добраться. "Байкал" – тот же АН-2, только впереди у него стоит реактивный двигатель. Тот же винт, удлиненный нос. Скорость та же самая, нагрузки те же самые. Характеристики, вместимость – все то же. Прекрасный самолет, садится на любые площадки. Я летал на АН-2 неоднократно, прекрасный самолет, изумительный. Все жалуются, что хотят развивать местный транспорт, но нет возможностей. Нет инвесторов. Если государство на себя это возьмет – я только "за" двумя руками. Чем больше будет самолетов, тем больше обеспечения населенных пунктов. Надежный самолет для маленьких населенных пунктов. АН-2 уже устарел, а на новом "Байкале" стоит современный реактивный, а не бензиновый двигатель, экономичный», - рассказал он.

Проблемы развития региональных авиаперевозок Путин обсуждал на совещании с членами правительства 11 декабря. Во многих отдаленных населенных пунктах, например в Сибири и на Дальнем Востоке, есть только грунтовые взлетно-посадочные полосы, а здания аэропортов в плохом состоянии или отсутствуют вовсе. При этом стоимость обслуживания одного пассажира в таких аэропортах выше, чем в крупных, но отказаться от авиасообщения часто нельзя, поскольку это единственный возможный способ добраться до подобных поселений.

