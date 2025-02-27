Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса

Американская певица Кэти Перри вошла в экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщает принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу космическая компания Blue Origin.

Компания Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела свою ракету на орбиту

В сообщении говорится, что в экипаж войдут исключительно женщины, в том числе невеста миллиардера Лорен Санчес, которая организовала миссию NS-31.

Также в космос полетят учёные в области аэрокосмонавтики Аиша Боу и Аманда Нгуен, телеведущая канала CBS Гейл Кинг, кинопродюсер и светская львица из Нью-Йорка Керианн Флинн.

«Миссия бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения», - подчеркнули в Blue Origin.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провёл в космосе более тысячи суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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