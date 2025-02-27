Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса

В сообщении говорится, что в экипаж войдут исключительно женщины, в том числе невеста миллиардера Лорен Санчес, которая организовала миссию NS-31.

Также в космос полетят учёные в области аэрокосмонавтики Аиша Боу и Аманда Нгуен, телеведущая канала CBS Гейл Кинг, кинопродюсер и светская львица из Нью-Йорка Керианн Флинн.

«Миссия бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения», - подчеркнули в Blue Origin.

Ранее российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провёл в космосе более тысячи суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

