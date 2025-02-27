Певица Кэти Перри отправится в космос на корабле Безоса
Американская певица Кэти Перри вошла в экипаж одиннадцатого пилотируемого запуска суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщает принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу космическая компания Blue Origin.
В сообщении говорится, что в экипаж войдут исключительно женщины, в том числе невеста миллиардера Лорен Санчес, которая организовала миссию NS-31.
Также в космос полетят учёные в области аэрокосмонавтики Аиша Боу и Аманда Нгуен, телеведущая канала CBS Гейл Кинг, кинопродюсер и светская львица из Нью-Йорка Керианн Флинн.
«Миссия бросит вызов их взглядам на Землю, даст им возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения», - подчеркнули в Blue Origin.
Ранее российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который суммарно провёл в космосе более тысячи суток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru