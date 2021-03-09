Песков ответил на опасения США из-за возможностей России в космосе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия - это мирная страна, которая выступает за сотрудничество, сообщает RT.
Представитель Кремля назвал беспочвенными опасения США из-за возможностей России и Китая в космическом пространстве, о которых рассказал командующий Космическими силами США Джона Реймонда.
«Такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов», - добавил Песков.
Ранее Реймонд в интервью New York Times заявил, что у Китая и России имеются лазерные системы разных мощностей. По его словам, эта угроза «очень серьёзная», так как лазеры могут уничтожать и повреждать спутники.
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