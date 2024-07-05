Первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты
Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС), которую начнут развертывать на орбите в 2027 году, полетят самые опытные космонавты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора «Роскосмоса» по космическим пилотируемым программам Сергея Крикалева.
По его словам, космонавты должны будут испытать новую технику. Для подготовки космонавтов к полету на РОС в ЦПК им. Ю.А.Гагарина появятся макеты ее модулей.
Ранее «Роскосмос» объявил об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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