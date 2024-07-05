Первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты

Первыми на Российскую орбитальную станцию (РОС), которую начнут развертывать на орбите в 2027 году, полетят самые опытные космонавты, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора «Роскосмоса» по космическим пилотируемым программам Сергея Крикалева.

«Затратная вещь»: Российскую орбитальную станцию назвали неокупаемой

По его словам, космонавты должны будут испытать новую технику. Для подготовки космонавтов к полету на РОС в ЦПК им. Ю.А.Гагарина появятся макеты ее модулей.

Ранее «Роскосмос» объявил об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/roscosmos_gk
ТЕГИ:Космос

Горячие новости

Все новости

партнеры