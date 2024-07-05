Первыми на Российскую орбитальную станцию полетят опытные космонавты

По его словам, космонавты должны будут испытать новую технику. Для подготовки космонавтов к полету на РОС в ЦПК им. Ю.А.Гагарина появятся макеты ее модулей.

Ранее «Роскосмос» объявил об утверждении генерального графика создания Российской орбитальной станции. Первый модуль должен быть запущен в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

