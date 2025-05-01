Первый за 30 лет рейс вылетел из РФ в Абхазию
Первый после 30-летнего перерыва рейс вылетел из Москвы в Сухум в 14:47 мск 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о рейсе, который выполняет авиакомпания «ЮВТ аэро». Лайнер авиаперевозчика Bombardier CRJ-200, рассчитанный на 50 пассажиров, вылетел из Внуково.
Изначально «ЮВТ аэро» планировало приступить к полётам в Сухум с 3 мая. Рейс 1 мая является дополнительным, который ввели по просьбам пассажиров.
Ранее Министерство транспорта РФ объявило об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, с 6 мая в республику из Нижнего Новгорода начнёт летать авиакомпания «Икар».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru