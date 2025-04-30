«Аэрофлот» не планирует летать в Абхазию

Компания «Аэрофлот» не будет летать в республику Абхазия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аэрофлот» разрешил пассажирам самостоятельно исправлять данные в билете

«Аэрофлот» не планирует выполнять полёты в Абхазию», - говорится в сообщении.

Ранее Министерство транспорта РФ объявило об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, на 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Кроме того, с 6 мая в республику из Нижнего Новгорода начнёт летать авиакомпания «Икар».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПолетыАбхазияАвиакомпанииАэрофлот

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