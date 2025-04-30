«Аэрофлот» не планирует летать в Абхазию
30 апреля 202514:27
Компания «Аэрофлот» не будет летать в республику Абхазия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Аэрофлот» не планирует выполнять полёты в Абхазию», - говорится в сообщении.
Ранее Министерство транспорта РФ объявило об открытии продажи билетов на авиарейсы в Абхазию, на 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, с 6 мая в республику из Нижнего Новгорода начнёт летать авиакомпания «Икар».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru