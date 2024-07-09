Первый турецкий спутник связи подал сигнал с орбиты
Первый спутник связи производства Турции, запущенный республикой, подал сигнал с орбиты. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.
В ночь на вторник с помощью ракеты Falcon 9 компании Space X был запущен аппарат Türksat 6A.
«Первый сигнал с нашего спутника получен, как и планировалось, на 67-й минуте», — написал Уралоглу в социальной сети X.
Благодаря Türksat 6A компании связи из Турции смогут оказывать услуги в Таиланде, Индии, Малайзии, Индонезии.
Ранее Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли «Тяньхуэй 5-02», напоминает RT.
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