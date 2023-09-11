Первый российский МС-21 полетит в 2023 году

Он отметил, что сейчас «в импортозамещенном лице» в Иркутске строятся два МС-21. Какие именно запчасти будут заменены на российские, Слюсарь не пояснил.

Ранее заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации Андрей Богинский заявил, что до 2026 года планируется выпустить 18 МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

