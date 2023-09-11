Первый российский МС-21 полетит в 2023 году
Первый полет импортозамещенного самолета российского производства МС-21 состоится в 2023 году, полет второго лайнера ожидается во втором квартале 2024 года. Об этом заявил руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщило агентство ТАСС.
Он отметил, что сейчас «в импортозамещенном лице» в Иркутске строятся два МС-21. Какие именно запчасти будут заменены на российские, Слюсарь не пояснил.
Ранее заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации Андрей Богинский заявил, что до 2026 года планируется выпустить 18 МС-21 и более 40 Sukhoi Superjet нового поколения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru