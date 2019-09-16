Первый раз в чужое небо

Значимое событие в российской авиации: самолет МС-21 совершил первый международный перелет. Из подмосковного Жуковского новый российский лайнер, который еще только проходит сертификационные испытания, прибыл в Стамбул для участия в фестивале «Технофест». Это первая демонстрация за рубежом нового среднемагистрального самолета. До этого он выставлялся на авиасалоне МАКС-2019 в начале месяца и тогда же выполнил демонстрационный полет. После приземления в аэропорту имени Ататюрка командир воздушного судна Василий Севастьянов рассказал агентству ТАСС, что по результатам перелета никаких замечаний к самолету нет. По его словам, в небе к ним было повышенное внимание: и в России, и в Турции диспетчерские службы несколько раз запрашивали тип самолета, хотя в заявке все указано.

Процесс сертификации МС-21 в России должен завершиться в следующем, 2020 году, а затем ее планируется подтвердить для европейского рынка – без этого международные полеты на постоянной основе будут невозможны. Поставки МС-21, как предполагается, начнутся во второй половине 2021-го. В летных испытаниях задействованы три самолета, вскоре добавится еще один, оснащенный двигателями российского производства ПД-14. Пока МС-21 комплектуется двигателями производства американской компании Pratt & Whitney.

Именно такая международная кооперация в условиях антироссийских санкций и ставит палки в колеса отечественному авиапрому. Из-за этого самолет вряд ли пойдет в серию в запланированные сроки, - уверенность в этом высказал в эфире НСН заслуженный конструктор России Алексей Игнатов.

«Думаю, что самолет серийно не будет выпускаться до 2024 года. Игры с американцами показали, что везде проблемы – с «Суперджетом», с комплектующими проблема, эмбарго на запчасти, самолет стоит. Ералаш в российской авиационной промышленности России будет продолжаться, пока в нее вмешиваются американцы. Это началось в 2000 году, с появлением «Суперджета».

МС-21 должен избежать главной ошибки, допущенной в случае с «Суперджетом». Какой – в эфире НСН рассказал председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов.

«Мы, эксплуатанты, говорили: "Ребята вы упускаете момент послепродажного технического обслуживания самолета". К нам никто не прислушивался. Доходы приносит только летающий самолет. А простаивающий у забора и ожидающий запчастей - это удавка на шее любой авиакомпании. МС-21 не должен повторить эти же ошибки».

Пока его судьба представляется оптимистично. Как заявил на Восточном экономическом форуме глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, после авиасалона МАКС-2019 самолет МС-21 имеет около 200 твердых заказов.

