Первый пуск российской многоразовой ракеты «Амур» намечен на 2026 год

Первый запуск российской многоразовой ракеты на метане «Амур» запланирован на 2026 год. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что это будет сразу запуск «с полезной нагрузкой». По словам Блошенко, наземную отработку метановых двигателей ракеты планируется полностью завершить к концу 2024 года.

Инфраструктура для «Амура» на космодроме Восточный будет возводиться параллельно с созданием ракеты. Работы должны быть закончены непосредственно к дате первого запуска носителя.

Также отмечается, что ракета получит взлетную массу около 360 тонн, её высота – 55 м, диаметр превысит 4 м. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. С возвращаемой ступенью «Амур» будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн полезного груза, в одноразовом варианте – 12,5.