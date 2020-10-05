Первый пуск российской многоразовой ракеты «Амур» намечен на 2026 год
Первый запуск российской многоразовой ракеты на метане «Амур» запланирован на 2026 год. Об этом заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что это будет сразу запуск «с полезной нагрузкой». По словам Блошенко, наземную отработку метановых двигателей ракеты планируется полностью завершить к концу 2024 года.
Инфраструктура для «Амура» на космодроме Восточный будет возводиться параллельно с созданием ракеты. Работы должны быть закончены непосредственно к дате первого запуска носителя.
Также отмечается, что ракета получит взлетную массу около 360 тонн, её высота – 55 м, диаметр превысит 4 м. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями. С возвращаемой ступенью «Амур» будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонн полезного груза, в одноразовом варианте – 12,5.
Напомним, 28 сентября ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи серии «Гонец-М» и 19 малыми аппаратами успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Это первый запуск аппаратов «Гонец-М» в текущем году и первый на ракете-носителе «Союз-2.1б». До сих пор такого типа спутники выводились на околоземную орбиту конверсионным «Рокотом» - на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18, снимаемой с вооружения.
«Гонец» - единственная отечественная низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она служит для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях, в том числе, в интересах Минобороны.
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