Госкомиссия одобрила пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

В госкорпорации указали, что «Ангара-А5» отличается тем, что не использует токсичные компоненты топлива. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету-носитель «Протон-М»

«Государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», - говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что старт ракеты намечен на 12:00 мск 9 апреля.

Ранее в госкорпорации заявили, что пуски космических ракет в будут демонстрировать на уличных цифровых экранах в крупных российских городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

