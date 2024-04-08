Госкомиссия одобрила пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Государственная комиссия одобрила пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома «Восточный». Об этом сообщает «Роскосмос».
В госкорпорации указали, что «Ангара-А5» отличается тем, что не использует токсичные компоненты топлива. В ближайшей перспективе она должна заменить ракету-носитель «Протон-М»
«Государственная комиссия разрешила заправку топливом первой ракеты-носителя «Ангара-А5», - говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» уточнили, что старт ракеты намечен на 12:00 мск 9 апреля.
Ранее в госкорпорации заявили, что пуски космических ракет в будут демонстрировать на уличных цифровых экранах в крупных российских городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru