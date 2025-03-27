Первый полет полностью российского Superjet намечен на апрель

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что первый полет самолета Superjet в полностью импортозамещенной комплектации запланирован на апрель. Об этом он заявил в кулуарах Международного арктического форума.

По его словам, ранее лайнер уже выполнил тестовый вылет с российским двигателем ПД-8, а теперь предстоит испытание воздушного судна с полностью отечественными системами.