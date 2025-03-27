Первый полет полностью российского Superjet намечен на апрель

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что первый полет самолета Superjet в полностью импортозамещенной комплектации запланирован на апрель. Об этом он заявил в кулуарах Международного арктического форума.

По его словам, ранее лайнер уже выполнил тестовый вылет с российским двигателем ПД-8, а теперь предстоит испытание воздушного судна с полностью отечественными системами.

Superjet совершил первый полет с российским двигателем ПД-8

В марте пресс-служба «Ростеха» сообщала, что Superjet впервые поднялся в воздух с новым российским двигателем в Комсомольске-на-Амуре, что стало началом его летных испытаний.

Проект импортозамещенного Superjet реализуется в рамках программы по снижению зависимости российской авиации от зарубежных компонентов. Самолет оснащен отечественным двигателем ПД-8, разработанным Объединенной двигателестроительной корпорацией, а также российскими системами авионики и бортового оборудования. Полностью российская версия Superjet должна заменить существующую модель, использующую значительное количество иностранных комплектующих, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: aviadrive.ru
ТЕГИ:ИмпортозамещениеСамолетSukhoi Superjet-100

Горячие новости

Все новости

партнеры