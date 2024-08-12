Первый полет импортозамещенного МС-21 ОАК ожидает в 2024 году

Первый испытательный полет на 100% импортозамещенного среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21 всё ещё предполагается осуществить до конца 2024 года. Такие сроки назвал «Интерфаксу» руководитель «Объединенной авиастроительной корпораци», входящей в «Ростех», Юрий Слюсарь.

По его данным, в общей сложности в рамках программы МС-21 необходимо будет выполнить 230 сертификационных полетов. При этом Слюсарь отказался конкретизировать лётно-технические характеристики первых серийных МС-21. В кулуарах форума «Армия-2024» он назвал «непростой» работу по замещению систем лайнера зарубежного производства.