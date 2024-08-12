Первый полет импортозамещенного МС-21 ОАК ожидает в 2024 году
Первый испытательный полет на 100% импортозамещенного среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолёта МС-21 всё ещё предполагается осуществить до конца 2024 года. Такие сроки назвал «Интерфаксу» руководитель «Объединенной авиастроительной корпораци», входящей в «Ростех», Юрий Слюсарь.
По его данным, в общей сложности в рамках программы МС-21 необходимо будет выполнить 230 сертификационных полетов. При этом Слюсарь отказался конкретизировать лётно-технические характеристики первых серийных МС-21. В кулуарах форума «Армия-2024» он назвал «непростой» работу по замещению систем лайнера зарубежного производства.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первый полет опытного образца МС-21 с крылом из отечественных композитных материалов и двигателями PW1400G производства США был осуществлён в декабре 2021 года.
Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно со входящим в её состав ОКБ Яковлева. Ранее в проекте также участвовал «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», однако в феврале 2008 года он вышел из него. Серийное производство авиалайнера планировали начать ещё в 2016 году, однако сроки многократно переносились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru