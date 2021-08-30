Первый научный эксперимент стартовал в модуле «Наука» на МКС
Первый научный эксперимент начался на борту многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Об этом рассказал генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости.
В ходе эксперимента моча будет переработана в воду, отмечает RT.
«Определенную научную аппаратуру уже подключили и тестируют, например систему регенерации воды из урины СРВ-УМ», — рассказал Соловьев.
Модуль «Наука» пристыковался к МКС 30 июля, напоминает Газета.ру. МЛМ оборудован спальным местом для космонавта, туалетом, рабочими местами для проведения экспериментов.
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