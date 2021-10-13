Первый космический киноэкипаж начал подготовку к возвращению на Землю
Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский киноэкипаж приступил к тренировкам по возвращению с орбиты, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
В сообщении говорится, что космонавт Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко «подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля Союз МС-18».
Посадка киноэкипажа запланирована на 17 октября.
Космический корабль «Союз МС-19» со съёмочной группой стартовал с космодрома Байконур 5 октября. На МКС кинематографисты впервые в истории провели часть съёмок фильма под рабочим названием «Вызов».
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