Первый космический киноэкипаж начал подготовку к возвращению на Землю

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский киноэкипаж приступил к тренировкам по возвращению с орбиты, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В сообщении говорится, что космонавт Олег Новицкий проводит совместно с участниками космического полёта актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко «подготовительные операции и тренировки к предстоящей посадке корабля Союз МС-18».

Посадка киноэкипажа запланирована на 17 октября.

Космический корабль «Союз МС-19» со съёмочной группой стартовал с космодрома Байконур 5 октября. На МКС кинематографисты впервые в истории провели часть съёмок фильма под рабочим названием «Вызов».

