Первую в истории «Восточного» ракету «Ангара-А5» вывели на стартовый комплекс

Это произошло впервые в истории данного космодрома. Пуск состоится в срок с 6 по 10 апреля. Ранее такие старты проходили только с «Плесецка».

«Ангара А-5» – экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо. В будущем она заменит ракету-носитель «Протон-М».

Первый запуск ракеты станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

