Первую в истории «Восточного» ракету «Ангара-А5» вывели на стартовый комплекс
27 марта 202401:28
На стартовый комплекс космодрома «Восточный» в Амурской области вывезли отечественную ракету тяжелого класса «Ангара-А5», сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло впервые в истории данного космодрома. Пуск состоится в срок с 6 по 10 апреля. Ранее такие старты проходили только с «Плесецка».
«Ангара А-5» – экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо. В будущем она заменит ракету-носитель «Протон-М».
Первый запуск ракеты станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru