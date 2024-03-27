Первую в истории «Восточного» ракету «Ангара-А5» вывели на стартовый комплекс

На стартовый комплекс космодрома «Восточный» в Амурской области вывезли отечественную ракету тяжелого класса «Ангара-А5», сообщает «РЕН ТВ».

«Роскосмос»: Стартовала подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного

Это произошло впервые в истории данного космодрома. Пуск состоится в срок с 6 по 10 апреля. Ранее такие старты проходили только с «Плесецка».

«Ангара А-5» – экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо. В будущем она заменит ракету-носитель «Протон-М».

Первый запуск ракеты станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
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