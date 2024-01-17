«Роскосмос»: Стартовала подготовка ракеты «Ангара-А5» к первому пуску с Восточного
Стартовала подготовка тяжелой ракеты «Ангара-А5» к первому запуску с космодрома Восточный, сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Роскосмос» запланировал на март 2024 года первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный.
Также «Роскосмос» опубликовал первый снимок, сделанный «Арктикой-М» №2, который запустили в декабре с Байконура. «Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно», - говорится в сообщении госкорпорации.
«Арктика-М» обеспечивает круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также отвечает за постоянную связь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru