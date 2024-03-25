Первая женщина-космонавт из Белоруссии прибыла на МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.
На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон, а также Марина Василевская, которая стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии, прибывшей на МКС.
Уточняется, что Новицкий и Василевская вернутся на Землю 6 апреля. Вместе с ними МКС покинет астронавт NASA Лорал О’Хара. Дайсон же продолжит работу в космосе вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запланированный на 21 марта запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» была отменён из-за просадки напряжения химического источника тока, сообщает RT.
В итоге запуск был осуществлён в резервную дату, 23 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru