Первая женщина-космонавт из Белоруссии прибыла на МКС

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон, а также Марина Василевская, которая стала первой женщиной-космонавтом из Белоруссии, прибывшей на МКС.

Уточняется, что Новицкий и Василевская вернутся на Землю 6 апреля. Вместе с ними МКС покинет астронавт NASA Лорал О’Хара. Дайсон же продолжит работу в космосе вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запланированный на 21 марта запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» была отменён из-за просадки напряжения химического источника тока, сообщает RT.

В итоге запуск был осуществлён в резервную дату, 23 марта.

