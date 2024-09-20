Пентагон просит увеличить финансирование для борьбы с РФ и КНР в космосе

Министерство обороны США намерено запросить у Конгресса дополнительное финансирование для ускорения строительства группировки космических спутников, заявил представитель Космического командования ВС США Келли Хэммет, сообщает Breaking Defense.

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По его словам, сейчас начались обсуждения программы с привлечением различных экспертов и представителей ведомств.

Хэммет также рассказал, что программа SCAR разрабатывалась уже несколько лет, но в последнее время Пентагон стремится ускорить процесс, так как прежняя система SCN не способна эффективно управлять ресурсами в случае конфликта с РФ И КНР.

Ранее в Пентагоне заявили, что США серьезно воспринимают решение увеличить численность ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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