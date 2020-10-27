Пентагон перенёс на год запуск масштабного выпуска F-35

Министерство обороны США решило отсрочить начало полномасштабного производства истребителей-бомбардировщиков нового поколения F-35. Решение вызвано задержками в программе испытаний, сообщает Defence News.

Речь идёт о компьютерном моделировании серьезных угроз, которые нельзя воспроизвести в полной мере в условиях реального полёта. Изначально такие виртуальные испытания были назначены на декабрь.

Теперь они могут состояться не ранее конца 2021 года. Только в случае их успешного выполнения Пентагон даст отмашку на запуск серийного производства F-35, отмечает Газета.ру.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Первый серийный самолёт передан ВВС США 6 мая 2011 года. Он уже состоит на вооружении в 10 странах.

