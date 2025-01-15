Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета

«НСН-Кривая Линия» Потомки Бахрушиных опасаются разрушения склепа предков в подвале московской больницы Вода фонтанов Петергофа может быть отравлена свалкой, которую власти задумали организовать в окрестностях музея-заповедника Жалобу в «Кривую линию» можно направить в одноименном разделе на сайте NSN.FM