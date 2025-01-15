Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета
15 января 202519:04
Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings совершавший рейс из Екатеринбурга в Астану вынужден был вернуться в аэропорт вылета, сообщает RT.
Причиной экстренной посадки называют технические неполадки. Сразу после приземления воздушное судно в аэропорту Кольцово встретили оперативные службы.
Как отмечается, пассажиры продолжат свой путь на резервном борте.
Ранее Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru