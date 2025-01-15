Пассажирский самолет рейса Екатеринбург – Астана вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании Red Wings совершавший рейс из Екатеринбурга в Астану вынужден был вернуться в аэропорт вылета, сообщает RT.

СМИ: Пассажир рейса Москва — Новосибирск заявил о бомбе на борту

Причиной экстренной посадки называют технические неполадки. Сразу после приземления воздушное судно в аэропорту Кольцово встретили оперативные службы.

Как отмечается, пассажиры продолжат свой путь на резервном борте.

Ранее Гонщик Афонькин устроил дебош в пермском аэропорту, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АстанаАэропортСамолетЕкатеринбург

Горячие новости

Все новости

партнеры