Отстыковку российского модуля «Пирс» от МКС перенесли на 26 июля
Расстыковка от Международной космической станции российского модуля «Пирс», который должен освободить место новому модулю «Наука», отложена с 25 на 26 июля, сообщает РИА Новости.
Ранее отстыковка грузового корабля «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» от МКС и их сведение с орбиты переносилось с 23 на 24 июля, затем на 25 июля.
Операция позволит освободить стыковочный узел российского сегмента станции для приема «науки». Его стыковка планируется на 29 июля.
Изначально запуск «Науки» был запланирован на 15 июля. Однако позже его отложили на неделю, и модуль вернули в монтажно-испытательный корпус после накатки на него головного обтекателя. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на источник, при сборке специалисты забыли закрыть экранно-вакуумной теплоизоляцией звездные датчики, для устранения проблемы пришлось снять обтекатель.
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