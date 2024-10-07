Отложено возвращение российского космонавта с МКС
Расстыковку космического корабля Crew Dragon компании SpaceX от МКС, на котором находится российский космонавт Александр Гребенкин, перенесли, сообщает в Telegram «Роскосмос» со ссылкой на NASA.
Она перенесена из-за неблагоприятных природных условий. Ее проведут 10 октября. Ранее расстыковку отложили с 7 на 8 октября из-за непогоды в районах приводнения возле побережья штата Флорида.
Ранее российский космонавт Олег Кононенко непрерывно находился на борту Международной космической станции в течение 1111 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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