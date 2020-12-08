Отложен единственный в 2020 году запуск с Восточного

Единственный в текущем году запуск с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2», которая должна вывести на орбиту 36 британских спутников OneWeb, отложен с 17 на 18 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По их словам, причины не связаны с техникой. Однако истинная причина не называется.