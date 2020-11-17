Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
Авария европейской ракеты-носителя Vega при пуске с космодрома Куру с двумя спутниками могла произойти из-за отказа украинского двигателя, передает РИА Новости.
Запуск ракеты Vega прошел неудачно – через восемь минут после взлета после зажигания двигателя разгонного блока произошел сбой, Vega отклонилась от траектории и была потеряна, передает RT.
Как сообщает РИА Новости, на четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства, его отказ рассматривается как основная версия аварии.
Ракета должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio, ее запустили с космодрома Куру. Спутники заказаны Европейским космическим агентством (ESA) и Испанским центра развития промышленных технологий (CDTI).
Ракеты Vega запускаются на протяжении восьми лет. Этот старт стал вторым неудачным за все время и 17-м по счету.
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