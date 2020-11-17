Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega

Как сообщает РИА Новости, на четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства, его отказ рассматривается как основная версия аварии.

Ракета должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio, ее запустили с космодрома Куру. Спутники заказаны Европейским космическим агентством (ESA) и Испанским центра развития промышленных технологий (CDTI).

Ракеты Vega запускаются на протяжении восьми лет. Этот старт стал вторым неудачным за все время и 17-м по счету.

