Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega

Авария европейской ракеты-носителя Vega при пуске с космодрома Куру с двумя спутниками могла произойти из-за отказа украинского двигателя, передает РИА Новости.

Запуск ракеты Vega прошел неудачно – через восемь минут после взлета после зажигания двигателя разгонного блока произошел сбой, Vega отклонилась от траектории и была потеряна, передает RT.

В запуске ракеты Vega произошел сбой

Как сообщает РИА Новости, на четвёртой ступени установлен двигатель РД-843 украинского производства, его отказ рассматривается как основная версия аварии.

Ракета должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio, ее запустили с космодрома Куру. Спутники заказаны Европейским космическим агентством (ESA) и Испанским центра развития промышленных технологий (CDTI).

Ракеты Vega запускаются на протяжении восьми лет. Этот старт стал вторым неудачным за все время и 17-м по счету.

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