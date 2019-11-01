Отечественная спутниковая связь может оказаться «золотой»

«Вопрос только в том, чтобы это всё получилось. Потому что после всех санкций у нас есть проблема отечественных комплектующих, особенно для космоса. В той же системе “ГЛОНАС” мы последние 15 лет, даже ещё до санкций, имеем проблемы с живучестью наших микросхем. Свою технологию мы в начале 90-х утратили, а перейти на открытую гарнитуру с защищёнными микросхемами, как американцы, не смогли. Потом была идея, что мы будем это где-то покупать, что будут деньги, но это оказалось ерундой. Американцы даже в самые лучшие годы отношений нам это не продавали.

Наши попытки покупать это в Китае тоже не увенчались успехом. А то, что нам перепадало, было тоже низкой живучести. Поэтому если американские спутники держались на орбите 15 лет, то наши в лучшем случае пять. Новые спутники, которые мы запустили, уже обещают, что будут жить от 8 до 10 лет. Поэтому здесь вопрос стоит просто — сможет ли эта фирма создать спутник, который будет коммерчески выгоден. Потому что услуги связи должны быть бесперебойны. Если эти спутники нужно будет менять каждые 4-5 лет, то это будет золотая система, которую будет сложно сделать коммерческой», — рассказал Шурыгин.

Ранее НСН писала, что Минобороны России протестировало так называемый военный интернет. Речь идёт о высокозащищенной локальной беспроводной сети, которая передавала информацию на расстояние в 2000 километров на скорости 300 мегабит в секунду. Отмечалось, что оборудование для передачи данных развернули в течение одного часа. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в интервью НСН рассказал, что российские военные используют максимально защищенные каналы связи, работу которых поддерживает только отечественное оборудование.

