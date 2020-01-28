От смены гендиректоров «Сухой» не поменяется

«Ничем не поможет. Чиновникам ничего не надо. Им надо заработать деньги, пилить государственные миллиарды. И никто – ни Генеральная прокуратура, ни Следственный комитет – не проводят расследование, куда делись выделенные из бюджета деньги. И почему до сих пор обещанный «Суперджет», который должен был еще 2014 году в количестве 120 штук стать основным перевозчиком внутри страны. Где это все? Где деньги, которые еще выделяют? Они их не вкладывают в развитие авиации. Они их пилят и покупают себе виллы в Италии, Испании! Туда отправляют своих внуков-правнуков. Они живут другой жизнью. Это мы, дураки, живем патриотизмом. Я, единожды присягнув Министерству обороны своего Отечества, не могу отступиться от присяги. Так же, как президент Путин не может отступиться от данной им присяги. Но я не понимаю, почему органы этим не занимаются? Куда уходят миллиарды? Я бы хотел с ними поговорить. Но это раньше были генеральный конструктор ОКБ Туполева, ОКБ Илюшина. Это были великие люди государственного значения. Сейчас нет. Это ставленники, успешные менеджеры. Воры. А наверху идет драка, на правительственном уровне», - посетовал собеседник НСН.

Как сообщают «Ведомости», поводом к отставке стало крушение первого серийного Су-57 за несколько дней до торжественной церемонии в декабре 2019 года, из-за которого передача самолёта в войска была перенесена на 2020-й.

