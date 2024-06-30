Орбиту МКС подняли на 1,36 км
Орбита Международной космической станции скорректирована, сообщает «Роскосмос».
Ее подняли на 1,36 км. Это необходимо перед пересменкой пилотируемых космических кораблей «Союз». Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-26».
На МКС сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и их американские коллеги.
Ранее NASA и компания Boeing вновь изменили сроки возвращения с Международной космической станции на землю космического корабля Starliner, новая дата пока не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru