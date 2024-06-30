Орбиту МКС подняли на 1,36 км

Ее подняли на 1,36 км. Это необходимо перед пересменкой пилотируемых космических кораблей «Союз». Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-26».

На МКС сейчас работают российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин и их американские коллеги.

Ранее NASA и компания Boeing вновь изменили сроки возвращения с Международной космической станции на землю космического корабля Starliner, новая дата пока не называется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

