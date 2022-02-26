Орбиту МКС подняли на 1,3 километра перед полетами «Союзов»

«Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19"», — говорится в сообщении.

«Союз МС-21» выведут на орбиту 18 марта, а «Союз МС-19», который сейчас пристыкован к космической станции, совершит посадку 30 марта.

На изменение высоты орбиты ушло около 9 минут, после маневра ее средняя высота увеличилась на 1,3 километра, до 418,1 километра. Ожидается, что 11 марта орбита МКС будет скорректирована вновь.

