Орбиту МКС подняли на 1,3 километра перед полетами «Союзов»
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) повысили на 1,3 километра, сообщает Роскосмос.
«Высота орбиты МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед выведением на орбиту корабля "Союз МС-21" и посадкой спускаемого аппарата "Союз МС-19"», — говорится в сообщении.
«Союз МС-21» выведут на орбиту 18 марта, а «Союз МС-19», который сейчас пристыкован к космической станции, совершит посадку 30 марта.
На изменение высоты орбиты ушло около 9 минут, после маневра ее средняя высота увеличилась на 1,3 километра, до 418,1 километра. Ожидается, что 11 марта орбита МКС будет скорректирована вновь.
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