Определено, кто просверлил дыру в «Союзе» на МКС
Отверстие в бытовом отсеке российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с особенностями конструкции объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отечественной ракетно-космической отрасли.
По словам информатора, всего в корпусе оказалось восемь отверстий, и лишь одно из них было сквозное. Остальные сделаны как будто с отскоками сверла, что свидетельствует о сверлении именно в условиях невесомости без упора. Одно отверстие хотели просверлить в шпангоуте «Союза», что, по словам источника, означает незнание устройства корабля.
Как подчеркнул осведомитель, такого рода повреждения не могли быть сделаны на Земле - в таком случае корабль перед запуском просто не сумел бы пройти испытания в вакуумной камере.
В связи с появлением отверстия в «Союзе МС-09» российские члены экипажа Международной космической станции прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA отказались от процедуры. Кроме того, российской стороне не была предоставлена возможность изучить инструменты и сверла, имеющиеся на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза».
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял, что в госкорпорации знают происхождение отверстия, однако не будут раскрывать эти сведения общественности.
Летчик-космонавт Елена Кондакова в апреле этого года не исключила, что отверстие в МКС проделала американская астронавт Серина Ауньон-Ченселлор, у которой незадолго до этого обнаружили тромб. По словам Кондаковой, «американцы — люди специфические», возможно, таким образом Ауньон-Ченселлор хотела ускорить своё возвращение на Землю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- Машина врезалась в остановку на юго-западе Москвы
- Венгрия позволит въезд россиянам с ПЦР-тестом без карантина
- Определено, кто просверлил дыру в «Союзе» на МКС
- Ученого Куранова арестовали на два месяца по делу о госизмене
- Эксперт ВОЗ назвал новую версию передачи COVID-19 человеку
- Опрос: более 70% россиян гордятся результатами наших спортсменов на ОИ-2020
- Шойгу прокомментировал свое фото 30-летней давности с моджахедами
- Лавров назвал неприемлемыми заявления Японии о визите Мишустина на Курилы
- СМИ: В Краснодаре подполковника ФСБ арестовали за взятки на 110 миллионов рублей
- Собянин: В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru