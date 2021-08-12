Определено, кто просверлил дыру в «Союзе» на МКС

Отверстие в бытовом отсеке российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с особенностями конструкции объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отечественной ракетно-космической отрасли.

По словам информатора, всего в корпусе оказалось восемь отверстий, и лишь одно из них было сквозное. Остальные сделаны как будто с отскоками сверла, что свидетельствует о сверлении именно в условиях невесомости без упора. Одно отверстие хотели просверлить в шпангоуте «Союза», что, по словам источника, означает незнание устройства корабля.

Как подчеркнул осведомитель, такого рода повреждения не могли быть сделаны на Земле - в таком случае корабль перед запуском просто не сумел бы пройти испытания в вакуумной камере.

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В связи с появлением отверстия в «Союзе МС-09» российские члены экипажа Международной космической станции прошли проверку на полиграфе, в то время как астронавты NASA отказались от процедуры. Кроме того, российской стороне не была предоставлена возможность изучить инструменты и сверла, имеющиеся на МКС, на предмет остатков металлической стружки с корпуса «Союза».

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже заявлял, что в госкорпорации знают происхождение отверстия, однако не будут раскрывать эти сведения общественности.

Летчик-космонавт Елена Кондакова в апреле этого года не исключила, что отверстие в МКС проделала американская астронавт Серина Ауньон-Ченселлор, у которой незадолго до этого обнаружили тромб. По словам Кондаковой, «американцы — люди специфические», возможно, таким образом Ауньон-Ченселлор хотела ускорить своё возвращение на Землю.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосСоюзМКС
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