Определено, кто просверлил дыру в «Союзе» на МКС

Отверстие в бытовом отсеке российского космического корабля «Союз МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с особенностями конструкции объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в отечественной ракетно-космической отрасли.

По словам информатора, всего в корпусе оказалось восемь отверстий, и лишь одно из них было сквозное. Остальные сделаны как будто с отскоками сверла, что свидетельствует о сверлении именно в условиях невесомости без упора. Одно отверстие хотели просверлить в шпангоуте «Союза», что, по словам источника, означает незнание устройства корабля.

Как подчеркнул осведомитель, такого рода повреждения не могли быть сделаны на Земле - в таком случае корабль перед запуском просто не сумел бы пройти испытания в вакуумной камере.