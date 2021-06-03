Драма не полетевших. Герои космоса, о которых на Земле не знают

О миссии наземных космонавтов, которые сознательно рисковали своими жизнями в ходе сложнейших опытов над собой поведал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» космический испытатель Сергей Нефедов.

- Для чего нужны так называемые «наземные космонавты»?

- Такие команды были созданы задолго до полета Юрия Гагарина. Это все было в страшном секрете. Полноценное название профессии - испытатель авиационных и космических систем жизнеобеспечения и средств аварийного спасения. Сокращенное рабочее название – космические испытатели. В нашу задачу, начиная с конца 50-х и до 80-х годов прошлого века, входила отработка всего того, с чем человек может столкнуться в космосе. Перед этим стояла задача обыграть то, что ждет человека военной авиации на высотных боевых полетах. Позже мы переходили плавно к космосу. Стоял миллиард вопросов, которые нужно отработать: выход корабля на орбиту, его уход с орбиты, преодоление перегрузки организма, штатные и нештатные спуски, аварийная ситуация.

- Расскажите подробнее о миссии космических испытателей.

- Мы прокладывали дорогу космонавтам, чтобы их полеты были безопасными и надежными. Мы должны были каждый элемент (а их сотни), который мог возникнуть в космосе, предварительно отыграть, предугадать разные варианты развития событий.

Приходилось предугадывать и просчитывать все возможные сценарии. Например, в случае ЧП могут измениться параметры на борту: воздух уходит, а углекислота растет. В такой ситуации нам нужно знать, сколько человек продержится.

- Вспомните самую сложную задачу, которую приходилось решать.

- Наука всегда пыталась узнать, как преодолеть невесомость? Самая страшная штука в космосе – это невесомость. Если ей не противостоять, то человек может потерять все свои физиологические функции, даже не вернуться на землю в нормальном состоянии. Вплоть до летального исхода.

СМИ меня называют уникумом и легендой из-за довольно опасных опытов. Участвовал в экспериментах по пребыванию в барокамере с повышенным содержанием СО2 длительностью от 5 суток до месяца. Находился под разными перегрузками длительное время, чтобы понять, какую нагрузку сможет выдержать человеческий организм и как долго.

- Что такое перегрузка?

- Перегрузка – это g (ускорение свободного падения). Когда на человека действует какое-то ускорение, то его вес увеличивается. Например, если ваш вес 50 кг, то на двукратной перегрузке вы будете весить 100 кг, а на пятикратной – 250 кг, на десятикратной – 500 кг.

Чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно сделать две зачетные перегрузки: 8-кратную и 10-кратную. На 8-кратной необходимо отработать 30 или 60 сек. Это штатная величина. Если у космонавта все физиологические параметры в норме – это покажут датчики и за этим следят врачи – значит, хорошо. Потом он три дня отдохнет. Ему дают 10-кратную перегрузку. Ему нужно продержаться на ней 20 секунд.

В мою же задачу входило другое – сколько максимально можно выдержать на этих перегрузках? Вместо 30 сек на 8-кратной я работаю 17 минут. Естественно, все в обмороке. На 10-кратной вместо 20 секунд продержался 7 минут. На 12-кратной, когда мой вес равен одной тонне, был 3 минуты!

- Не было проблем со здоровьем после таких опытов?

- Мы были под контролем врачей, старались поддерживать свое здоровье, тренировались. Если ты дорожишь своей специальностью, то не будешь курить и пить водку. Следили за физической подготовкой. Здесь нужно быть всегда в тонусе, как и спортсменам.

- Какие еще сложности возникают в космосе?

- На земле кровь гоняется от пяток до макушки – по большому и малому кругу, а в невесомости физиология работает иначе. В космосе веса нет, поэтому организму незачем выполнять лишнюю работу. Кровь идет от груди к голове, к мозгу – по ближайшему расстоянию. Кровь переполняет мозг, поэтому первые двое суток космонавтов не показывают, они все с одутловатыми лицами, да им самим не до этого из-за «морской» болезни.

Невесомость – это практически постоянное падение, не все это переносят. Мозг по природе очень умный. Он испытал давление и сразу дает команду организму на сброс жидкости. С этой жидкостью начинает уплывать вся таблица Менделеева: калий, кальций и прочее. Если этому не противодействовать, то будут неприятные последствия. Когда-то давно слетали знаменитые космонавты Николаев и Севастьянов. Они тогда установили большой рекорд – 18 суток в шарике. Когда их вынимали из этого шарика, наука чуть не рухнула в обморок: у них было предынфарктное состояние, передвигаться они не могли. Мы начали искать варианты решения этой проблемы, как найти невесомость на Земле, чтобы ее преодолеть. Оказалось, что нахождение в воде идентично состоянию невесомости.

- Самый яркий эксперимент в воде?

- Нам многие вещи приходилось преодолевать. Это были длительные испытания. Наши ребята уходили в запредельные состояния, потому что многие вопросы нужно было отработать.

Мне удалось поплавать в гидросреде, в водичке 56 суток. Таким образом мы искали, как противодействовать невесомости. Многие явления здесь работают точно также, как в космосе. Когда мы это поняли, начали пробовать разные методики. Все были счастливые. Наука ликовала! Это дало дорогу всем длительным дальнейшим полетам человека в космосе. Начали находиться и по месяцу, и по полгода в космосе. Потом знаменитый врач Валерий Владимирович Поляков отлетал 438 суток на борту, встретил 6 экипажей.

- В космос испытателя отправляют?

- Должность космонавта-испытателя есть, но такой человек вполне может не попасть в космос. Например, его зачислят в сам отряд, потом он там лет 10-15 просидит, так и не улетев, а после – уйдет. Зато у него будет квалификация космонавт-испытатель. Я это называю «драма не полетевших».

