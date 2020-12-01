Рогозин рассказал о зарплатах на предприятиях «Роскосмоса»
На московских предприятиях «Роскосмоса» зарабатывают больше 35 тысяч рублей в месяц, передает РИА Новости слова главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
По его словам, на воронежском КБ химавтоматики пришлось установить минимальный уровень зарплаты для найма молодых сотрудников.
Рогозин в соцсети Facebook ответил на вопрос одного из читателей, который нашел вакансию инженера-конструктора в Центре Хруничева с зарплатой от 35 тысяч рублей.
Центр Хруничева занимается производством ракет «Протон-М» и «Ангара». Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) выпускает двигатели для ракет «Союз», «Ангара».
Неделю назад Рогозин подал иск о защите чести и деловой репутации против трех СМИ. В качестве ответчиков проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели», сообщает ТАСС. Согласно иску, Рогозин намерен взыскать с них компенсацию морального вреда, который он оценил в 300 тыс. руб. — по 100 тыс. руб. с каждого. В случае удовлетворения требований Рогозин обещает передать деньги одному из детских домов.
Речь в иске идет о статьях, опубликованных на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на материале издания «Новые Известия» от 1 октября 2018 года. Истец требует удалить с сайтов сведения, порочащие его деловую репутацию, после вступления судебного решения в силу.
Речь идет, в частности, о таких выражениях, как то, что Рогозин станет «гробовщиком российского космоса» и что он «хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».
Между тем, в ракетно-космической отрасли за два года сократили или уволили 10 тысяч сотрудников. Увольнения затронули в основном непроизводственный персонал.
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