Огромный астероид пролетел между Луной и Землей
26 марта 202308:19
Огромный астероид пролетел между орбитами Луны и Земли, сообщает пресс-служба NASA.
Это произошло впервые за десять лет. Диаметр небесного тела 2023 DZ2 - от 40 до 90 метров. Астероид пролетел мимо Земли на расстоянии в 160 тысяч километров.
По словам экспертов, риск удара подобного объекта нулевой, а сближение с Землей позволило лучше его изучить.
Ранее в NASA заявили о потенциально опасном астероиде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru