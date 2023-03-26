Огромный астероид пролетел между Луной и Землей

Огромный астероид пролетел между орбитами Луны и Земли, сообщает пресс-служба NASA.

Зонд NASA изменил траекторию опасного для Земли астероида

Это произошло впервые за десять лет. Диаметр небесного тела 2023 DZ2 - от 40 до 90 метров. Астероид пролетел мимо Земли на расстоянии в 160 тысяч километров.

По словам экспертов, риск удара подобного объекта нулевой, а сближение с Землей позволило лучше его изучить.

Ранее в NASA заявили о потенциально опасном астероиде.

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ФОТО: pixabay.com/
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