Образцы лунного грунта с зонда «Чанъэ-5» передали ученым

Государственное космическое управление Китая передало ученым образцы лунного грунта, который доставила на Землю миссия по исследованию Луны «Чанъэ-5». Образцы передали «наземным операционным системам, что означает переход миссии «Чанъэ-5» от инженерной фазы к научно-исследовательской», сказано в официальном сообщении.

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Зонд доставил на землю 1731 грамм лунного грунта. Эксперты наземных операционных систем обеспечат безопасную транспортировку образцов и исследуют их.

Напомним, возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлился на территории Внутренней Монголии, откуда его и доставили в Пекин.

Напомним, утром 24 ноября Китай отправил на Луну возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» для сбора лунного грунта. Предполагается, что операция продлится 23 дня и завершится сбором около 2 килограммов реголита. Если миссия удастся, Китай станет третьей страной, которая смогла отправить космический корабль на Луну.

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Фото: cnsa.gov.cn
ТЕГИ:ИсследованиеЛунаКитай
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