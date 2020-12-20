Образцы лунного грунта с зонда «Чанъэ-5» передали ученым
Государственное космическое управление Китая передало ученым образцы лунного грунта, который доставила на Землю миссия по исследованию Луны «Чанъэ-5». Образцы передали «наземным операционным системам, что означает переход миссии «Чанъэ-5» от инженерной фазы к научно-исследовательской», сказано в официальном сообщении.
Зонд доставил на землю 1731 грамм лунного грунта. Эксперты наземных операционных систем обеспечат безопасную транспортировку образцов и исследуют их.
Напомним, возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлился на территории Внутренней Монголии, откуда его и доставили в Пекин.
Напомним, утром 24 ноября Китай отправил на Луну возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» для сбора лунного грунта. Предполагается, что операция продлится 23 дня и завершится сбором около 2 килограммов реголита. Если миссия удастся, Китай станет третьей страной, которая смогла отправить космический корабль на Луну.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 209 / сут.
Умерли
50 347+585 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+26 109 / сут.
- Образцы лунного грунта с зонда «Чанъэ-5» передали ученым
- Forbes признал шестилетнюю россиянку одной из самых самых высокооплачиваемых блогеров
- В Киеве при разгоне митинга предпринимателей пострадали 70 человек
- Трещина на МКС могла появиться из-за робота Фёдора
- Готовившийся к аварийной посадке Boeing приземлился в Сургуте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru