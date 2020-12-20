Образцы лунного грунта с зонда «Чанъэ-5» передали ученым

Зонд доставил на землю 1731 грамм лунного грунта. Эксперты наземных операционных систем обеспечат безопасную транспортировку образцов и исследуют их.

Напомним, возвращаемый модуль китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта приземлился на территории Внутренней Монголии, откуда его и доставили в Пекин.

Напомним, утром 24 ноября Китай отправил на Луну возвращаемый аппарат «Чанъэ-5» для сбора лунного грунта. Предполагается, что операция продлится 23 дня и завершится сбором около 2 килограммов реголита. Если миссия удастся, Китай станет третьей страной, которая смогла отправить космический корабль на Луну.

