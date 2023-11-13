ОАК поставит авиакомпаниям 22 самолета SJ-100 в 2024 году
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») в следующем году поставит авиакомпаниям 22 российских самолета SJ-100. Об этом заявил президент ОАК Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.
В августе опытный образец импортозамещенного SJ-100 совершил первый полет, напоминает RT.
Ранее ОАК передала Минобороны очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Воздушные суда поколения 4++, произведенные Комсомольским-на-Амуре авиазаводом им. Гагарина, прошли цикл наземных и летных испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru