Новый суперкомпьютер отправят на МКС

NASA и компания Hewlett-Packard представили новый суперкомпьютер SBC-2, который 21 февраля отправится на МКС, сообщает ТАСС.

Главный разработчик суперкомпьютера Марк Фернандез рассказал, что новая вычислительная машина вдвое мощнее, чем предшественник - компьютер SBC-1, установленный на МКС в 2017 году и проработавший без ошибок больше года. По его словам новое устройство должно проработать около двух лет в условиях, аналогичных условиям полёта на Марс.

По планам ученых, в задачи суперкомпьютера SBC-2 войдут сбор данных о состоянии здоровья космонавтов, расшифровка и анализ ДНК участников космических экспедиций, а также анализ наблюдений за полярными залежами льда и молниями в атмосфере Земли.





Фернандез не исключил, что SBC-2 также будут использовать для анализа качества воздуха в городах, над которыми будет пролетать МКС.

