Новый самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, полет стал результатом объединения двух программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14, пишут «Известия».

Он добавил, что этот лайнер нового поколения возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

В ноябре корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета МС-21-310. Он вмещает в себя 169 пассажиров. Первое летное испытание прошло мае 2018 года.

В октябре сообщалось, что самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск. Его должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.

