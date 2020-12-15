Новый самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

Новый самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Об этом сообщили в корпорации «Ростех».

Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода, продолжительность полета составила 1 час 25 минут. Летчики- испытатели проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, а также функционирование его систем.

Самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт

По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, полет стал результатом объединения двух программ гражданского авиастроения России — самолета МС-21 и двигателя ПД-14, пишут «Известия».

Он добавил, что этот лайнер нового поколения возвращает Россию в высшую лигу мировой авиации.

В ноябре корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета МС-21-310. Он вмещает в себя 169 пассажиров. Первое летное испытание прошло мае 2018 года.

В октябре сообщалось, что самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск. Его должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.

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ФОТО: Ростех
ТЕГИ:Самолеты
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