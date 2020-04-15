На Украине объяснили угрозы разбомбить Россию нехваткой денег
Директор киевского Института глобальных стратегий в эфире НСН объяснил причины заявления директора Павлоградского химического завода.
На прошлой неделе директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, которое производит ракетное топливо для армии, пожаловался изданию «Цензор.нет» на то, что власти Украины не выделяют заводу финансирование. По словам Шимана, остановка предприятия будет означать остановку всей ракетной отрасли страны, в том числе производство ракетного комплекса «Ольха» ("Вільха"). Это, считает Шиман, создает угрозу обороноспособности Украины в условиях продолжающегося кризиса в Донбассе.
«Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Ольха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Ольхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же Каменского (Каменский машиностроительный завод в Ростовской области России, выпускает оборудования для угледобывающих предприятий - НСН). А если "Ольхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?» – сказал Шиман.
Сегодня депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на этот комментарий Шимана, заявив, что «тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами».
Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире НСН объяснил причины заявления Шимана.
«Это связано с недофинансированием этого проекта, необходимостью увольнять работников, что, конечно, неприятно для руководства предприятия. Понятное дело, что бюджет будет пересматриваться через пару месяцев, когда закончится пандемия. Страна выйдет из карантина, тогда придется принимать новый бюджет, и борьба за оборонные расходы станет более существенной. На фоне коронавируса милитаристские проекты уходят в сторону», - отметил политолог.
Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский не будет на это заявление серьезно реагировать.
«На это будет реагировать Совет национальной безопасности и обороны. Зеленскому это не нужно, он избегает открытых заявлений, резких высказываний, публичных конфликтов. Так что ни увольнять, ни запрещать такого рода высказывания он не будет. Это не значит, что со временем он не сделает какие-то кадровые выводы. Но на Украине сформировалось мощное милитаристское лобби, лобби ВПК, не говоря уже о патриотической общественности, с которыми ссориться Зеленскому явно не с руки. А другим в кулуарном режиме скажут, чтобы были осторожны в своих высказываниях Как минимум. Такие вещи нужно решать через субординацию, а не апелляцию к общественному мнению», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что реактивная система залпового огня «Ольха-М», по неподтвержденным данным, способна поражать цели на расстоянии до 170 км. Официально технические параметры комплекса засекречены. В конце 2019 года ВСУ получили первую партию из 100 ракет. Вторая партия из 28 ракет поставлена в марте 2020 года.
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