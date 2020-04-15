На Украине объяснили угрозы разбомбить Россию нехваткой денег

На прошлой неделе директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман, которое производит ракетное топливо для армии, пожаловался изданию «Цензор.нет» на то, что власти Украины не выделяют заводу финансирование. По словам Шимана, остановка предприятия будет означать остановку всей ракетной отрасли страны, в том числе производство ракетного комплекса «Ольха» ("Вільха"). Это, считает Шиман, создает угрозу обороноспособности Украины в условиях продолжающегося кризиса в Донбассе.

«Украина пока наладила серийное производство всего лишь одного типа ракет дальнего действия - "Ольха", выпущена первая партия по заказу 19-го года, но надо продолжать работу. В случае нового широкомасштабного наступления РФ с помощью "Ольхи" мы получаем средство сдерживания. Путин будет долго думать, стоит ли ему снова атаковать Украину и обстреливать наши города, как это делали россияне в 2014-15 годах, зная, что ответные удары "Ольхой" могут быть нанесены и по их объектам критической инфраструктуры, вроде того же Каменского (Каменский машиностроительный завод в Ростовской области России, выпускает оборудования для угледобывающих предприятий - НСН). А если "Ольхи" в войсках не будет - то чем бить по тылам противника?» – сказал Шиман.

Сегодня депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на этот комментарий Шимана, заявив, что «тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами».