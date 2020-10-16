Новости за ночь: США разрешили своим авиакомпаниям летать в районе Симферополя
США разрешили своим авиакомпаниям выполнять рейсы в районе полетной информации Симферополя, говорится в уведомлении Управления гражданской авиации Соединенных Штатов.
Это решение вступит в силу 27 октября, оно не означает признания Крыма территорией России.
В то же время американским авиакомпаниям не разрешается летать в зоне полетной информации Днепропетровска, авиавласти в США все еще видят риски в этом из-за длящегося конфликта на территории Украины.
Район полетной информации — воздушное пространство, в пределах которого обеспечиваются полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
В марте 2014 году в Крыму прошел референдум о присоединении к России. По официальным данным, 96,7% избирателей проголосовали за присоединение Крыма к России.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире НСН объяснил, почему Украина не стала воевать за Крым. По его словам, украинские воинские части на 90% перешли на сторону России, а другой стороны, отделение Крыма и Донбасса с русскоязычным населением изменило электоральную картину в оставшейся части Украины. По его словам, тогдашнее руководство Украины – Турчинов и Порошенко – хотели отделения Крыма и Донбасса, так как в них живут 10 миллионов человек, которые никогда бы не проголосовали ни за Порошенко, ни за Турчинова.
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