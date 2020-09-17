Новости за ночь: Льготные авиабилеты предлагают продавать онлайн

С идеей организовать продажу льготных авиабилетов через интернет обратилось к премьеру Михаилу Мишустину общероссийское объединение пассажиров. Как пишут «Известия», предлагается идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, через портал госуслуг. Как пояснили в объединении, сейчас граждане добираются до касс из своих населенных пунктов, выстаивают в очередях до 20 часов. Эту проблему необходимо срочно решать

На данный момент вопрос подтверждения пассажира ко льготной категории через Единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Ранее стала известно, что осенью вырастут цены на авиационный керосин. Почётный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько заявил НСН, что стоимость туристических путевок после роста цен на керосин может вырасти.

«РСТ разделяет обеспокоенность Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, так как топливно-энергетический комплекс систематически повышает стоимость авиакеросина в высокий сезон, что сказывается на стоимости туров, в том числе уже проданных», - сказал он.

Шпилько посетовал, что в этом случае перед туроператорами может возникнуть дилемма – либо доплачивать разницу из своего кармана на фоне и так сложной ситуации на туристическом рынке, либо просить туристов доплатить за уже проданный тур.

