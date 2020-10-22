Новости за ночь: Корабль «Союз» успешно вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-16» с тремя космонавтами вернулся с Международной космической станции (МКС) на Землю. Об этом сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Экипаж успешно приземлился в Казахстане. Специалисты поисково-спасательной службы завершили эвакуацию экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» из спускаемого аппарата, передает RT.

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На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди, сообщает телеканал «360». Они провели на МКС полгода.

Накануне российский космонавт Сергей Рыжиков получил символические ключи от космической станции во время торжественной церемонии смены командования. Предыдущий командир МКС, возглавлявший 63-ю экспедицию - американский космонавт Крис Кэссиди.


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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:РоскосмосСоюз
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