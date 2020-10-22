Новости за ночь: Корабль «Союз» успешно вернулся на Землю

На Землю вернулись космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди, сообщает телеканал «360». Они провели на МКС полгода.

Накануне российский космонавт Сергей Рыжиков получил символические ключи от космической станции во время торжественной церемонии смены командования. Предыдущий командир МКС, возглавлявший 63-ю экспедицию - американский космонавт Крис Кэссиди.



