На МКС отказала российская система получения кислорода
На российском сегменте Международной космической станции вышла из строя система получения кислорода, пишет РИА Новости.
Из строя вышла российская система «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда». Как отмечает агентство, перебои с кислородом периодически случаются, на этот случай на станции есть его запасы. При этом в американском сегменте МКС есть своя система получения кислорода.
На МКС сейчас работают четверо российских космонавтов и двое американских.
В среду к МКС пристыковался корабль «Союз МС-17». Полет к Международной космической станции занял рекордно короткое время — три часа и три минуты, так как "Союз МС-17" сделал всего два витка вокруг Земли. Обычно стыковка занимает двое суток и предполагает 34 оборота вокруг Земли, более сокращенная версия с четырьмя витками занимает шесть часов. По этому поводу глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поделился своими впечатлениями в Твиттере, сообщает RT.
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