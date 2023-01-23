Нидерланды отправят в Польшу восемь истребителей F-35

В сообщении говорится, что первые четыре истребителя «будут доступны в феврале и марте». В их задачи будет патрулирование воздушного пространства альянса над Восточной Европой, при этом два самолёта будут в постоянной боевой готовности, например, для перехвата, а два других отправят в резерве.

Ещё четыре F-35 будут задействованы в программе обучения, которая не только «усиливает присутствие НАТО на восточном фланге», но и способствует укреплению сотрудничества между государствами - членами Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстру заявил, что королевство готово рассмотреть возможность поставок Украине истребителей F-16, если будет соответствующий запрос, сообщает RT.