Нидерланды отправят в Польшу восемь истребителей F-35

Минобороны Нидерландов заявило, что восемь принадлежащих стране истребителей F-35 будут направлены в Польшу для участия в миссиях по линии НАТО, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что первые четыре истребителя «будут доступны в феврале и марте». В их задачи будет патрулирование воздушного пространства альянса над Восточной Европой, при этом два самолёта будут в постоянной боевой готовности, например, для перехвата, а два других отправят в резерве.

Ещё четыре F-35 будут задействованы в программе обучения, которая не только «усиливает присутствие НАТО на восточном фланге», но и способствует укреплению сотрудничества между государствами - членами Североатлантического альянса.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстру заявил, что королевство готово рассмотреть возможность поставок Украине истребителей F-16, если будет соответствующий запрос, сообщает RT.

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ТЕГИ:НАТОПольшаНидерландыИстребителиF-35
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