Норвегия подписала с США рекордный контракт на поставку ракет для F-35

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Королевства, сумма сделки составляет около пяти млрд норвежских крон, или примерно 500 млн долларов, ракеты будут переданы до 2028 года включительно.



«Это очень важный шаг как для повышения обороноспособности Норвегии, так и для норвежско-американского сотрудничества», - заявил Глава норвежского оборонного ведомства Бьёрн Арильд Грам.

Он добавил, что подобные соглашения очень важны в нынешней нестабильной ситуации в области безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские власти выделят Украине новую военную помощь на 400 млн долларов, Киев получит ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».