Дразнилка НАТО пятого поколения. Зачем Эрдогану Су-57?

«Думаю, это пиар-кампания. Турция – член НАТО. Она делает такой реверанс в сторону России, пытаясь выторговать какие-то условия в альянсе. Турция не может покупать то, что она хочет, пока она член НАТО. О поставках Су-57, вообще, говорить рано. Мы его еще в свои войска не поставили. Этот самолет еще серийно не производится. Глупо продавать его туркам, когда он еще у нас на вооружении не стоит. Это чисто работа на публику», - сказал он в эфире НСН.

Ранее Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.

