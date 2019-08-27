Дразнилка НАТО пятого поколения. Зачем Эрдогану Су-57?
Эксперты прокомментировали в эфире НСН интерес турецкого президента к российскому истребителю.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 продемонстрировал президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время посещения авиасалона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН выразил мнение, что Турции интересен новейший российский самолет.
«Думаю, Турция рассматривает наши истребители как один из вариантов. Но говорить, что турки уже готовы их покупать, преждевременно. Это всегда сопровождается поездками военных делегаций, изучением, демонстрационными полетами. Скорее, это первый показ, который устроил себе турецкий президент», - отметил он.
Иначе полагает авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.
«Думаю, это пиар-кампания. Турция – член НАТО. Она делает такой реверанс в сторону России, пытаясь выторговать какие-то условия в альянсе. Турция не может покупать то, что она хочет, пока она член НАТО. О поставках Су-57, вообще, говорить рано. Мы его еще в свои войска не поставили. Этот самолет еще серийно не производится. Глупо продавать его туркам, когда он еще у нас на вооружении не стоит. Это чисто работа на публику», - сказал он в эфире НСН.
Ранее Вадим Лукашевич в эфире НСН объяснил, почему Су-57 еще нельзя считать самолетами пятого поколения.
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