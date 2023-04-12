«Обязательно»: Путин заявил, что Россия будет осваивать космос

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за освоением космоса стоит качественное развитие науки, экономики, а также надёжный уровень безопасности страны, сообщает РИА Новости.

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Выступая на торжественном мероприятии, посвящённом Дню космонавтики, он подчеркнул, что «Россия обязательно будет осваивать космос».

«Мы обязательно будем работать в этом направлении», - сказал глава государства, добавив, что России следует создавать «суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения».

Ранее Путин заявил, что России необходимо сосредоточиться на использовании околоземного пространства и значительно увеличить производство спутников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
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