Названы возможные сроки открытия границ для полетов из России

Запрет полётов из России за рубеж, действующий в связи с пандемией коронавируса, может продлиться как минимум до конца лета. Такой прогноз дали эксперты туристического сервиса «Туту.ру». В связи с этим в компании временно отключили опцию туров, а также закрыли тему продвижения путешествий.

При этом контактный центр компании перешел в формат повышенной нагрузки. Ежедневно в сервис обращаются несколько тысяч клиентов по вопросу возврата билетов, аннулирования туров и других аналогичных проблем, отмечает URA.RU.

В связи с кризисом, вызванном коронавирусом, отечественные авиакомпании столкнулись с угрозой банкротств. После закрытия границ в качестве превентивной меры на фоне пандемии, у перевозчиков возникают масштабные долговые обязательства, которые невозможно покрыть за счет внутренних направлений. Российские власти пообещали поддержать авиационную и туристическую отрасли.

