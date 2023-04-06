Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ

Премьерный полёт лёгкого многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолёта «Байкал» намечен на июль – сентябрь текущего года. Такие сроки назвал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин. Это предприятие в Екатеринбурге работает над выпуском данной машиной, которая должна заменить устаревший Ан-2 «Кукурузник».

Как передает Ura.ru, на ЛМС-901«Байкал» установят отечественный двигатель ВК-800СМ. При этом сертифицировать самолётный движок предполагается к концу 2024 года. Сейчас на заводе заканчивается сборка первого опытного образца двигателя. Серийное производство планируется начать в 2025 году.