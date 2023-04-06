Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ

Премьерный полёт лёгкого многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолёта «Байкал» намечен на июль – сентябрь текущего года. Такие сроки назвал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин. Это предприятие в Екатеринбурге работает над выпуском данной машиной, которая должна заменить устаревший Ан-2 «Кукурузник».

Как передает Ura.ru, на ЛМС-901«Байкал» установят отечественный двигатель ВК-800СМ. При этом сертифицировать самолётный движок предполагается к концу 2024 года. Сейчас на заводе заканчивается сборка первого опытного образца двигателя. Серийное производство планируется начать в 2025 году.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил успешный первый полет

Кроме того, главный конструктор УЗГА рассказал, что к концу текущего года завершится подготовка к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории. Комплексная программа развития авиационной промышленности РФ предусматривает производство 14 самолётов ЛМС-901 «Байкал» в 2024 году.

Первый испытательный полёт «Байкал» на американском двигателе совершил 30 января 2022 года на арамильском аэродроме «Екатеринбург» в Свердловской области.

Ранее Минпромторг заверил, что Россия не останется без малой авиации и пообещал сертифицировать аналоги «кукурузника» в 2023 и 2024 годах. Однако бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поверг жёсткой критике чиновников, которые поздно «зашевелились» в этом плане.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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