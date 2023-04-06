Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ
Премьерный полёт лёгкого многоцелевого турбовинтового однодвигательного самолёта «Байкал» намечен на июль – сентябрь текущего года. Такие сроки назвал главный конструктор Уральского завода гражданской авиации Сергей Вакушин. Это предприятие в Екатеринбурге работает над выпуском данной машиной, которая должна заменить устаревший Ан-2 «Кукурузник».
Как передает Ura.ru, на ЛМС-901«Байкал» установят отечественный двигатель ВК-800СМ. При этом сертифицировать самолётный движок предполагается к концу 2024 года. Сейчас на заводе заканчивается сборка первого опытного образца двигателя. Серийное производство планируется начать в 2025 году.
Кроме того, главный конструктор УЗГА рассказал, что к концу текущего года завершится подготовка к первому вылету двигателя в составе летающей лаборатории. Комплексная программа развития авиационной промышленности РФ предусматривает производство 14 самолётов ЛМС-901 «Байкал» в 2024 году.
Первый испытательный полёт «Байкал» на американском двигателе совершил 30 января 2022 года на арамильском аэродроме «Екатеринбург» в Свердловской области.
Ранее Минпромторг заверил, что Россия не останется без малой авиации и пообещал сертифицировать аналоги «кукурузника» в 2023 и 2024 годах. Однако бывший заместитель министра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поверг жёсткой критике чиновников, которые поздно «зашевелились» в этом плане.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- Названы сроки первого полета замены Ан-2 «Байкала» на двигателе РФ
- В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли
- Швеция отказала Турции в выдаче обвиняемого в терроризме
- Шойгу поручил проработать производство броневиков для медиков и связистов
- Директор Музея Победы Школьник включен в новый состав Общественной палаты РФ
- Азербайджан объявил о высылке четырех иранских дипломатов
- Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве
- Путин: Россия и Белоруссия будут наращивать сотрудничество в сфере безопасности
- С территории Ливана по Израилю за час выпустили 30 ракет
- Восьмиклассник скончался на школьной перемене в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru