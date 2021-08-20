Названа вероятная причина переноса запуска «Союза» со спутниками OneWeb

Пуск российской ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb 20 августа был перенесен из-за сбоя в наземном оборудовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

С «Байконура» запустят 34 спутника OneWeb

По его словам, замечаний к ракете нет. За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой. Как ожидается, запуск состоится через сутки.

Напомним, запуск ракеты был запланирован на 20 августа в 01:23 мск. Это должен был быть первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БайконурКосмосСпутники
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