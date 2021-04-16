Стала известна причина сбоя при стыковке «Прогресса» с МКС

По его словам, при изготовлении обтекателей использовалась нестойкая смола от стороннего поставщика. Такие выводы сделала специальная комиссия. Смола используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя.

По рекомендации комиссии, требования к контролю качества производства было ужесточено.

Отмечается, что доработка обтекателей не приведет к изменению сроков ближайших пусков к МКС.

Эксперимент по съемке фильма на МКС позволит разработать ускоренную программу подготовки к космическому полету, сообщил ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, кинопроект даст возможность в случае необходимости отправлять в космос различных специалистов, в том числе - сварщиков.

